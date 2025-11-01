◇第41回大阪高校女子駅伝（2025年11月1日ヤンマースタジアム長居・長居公園周回道路の5区間21・0975キロ）薫英女学院が大会新記録および大阪高校新記録となる1時間7分13秒で20連覇を達成した。女子800メートル日本記録保持者の久保凛（3年）を2区起用した東大阪大敬愛が2位となった。薫英女学院は1区（6キロ）の河村璃央（かわむら・りお）3年）が区間新に迫る19分5秒でトップを独走。2位と55秒差でタスキをつないだ。2