お笑いコンビ「コットン」のきょん（37）と妻でタレントのまつきりな（28）が1日、それぞれのインスタグラムを更新。第1子男児が誕生したことを報告した。きょんは「子きょん誕生日！！！」とし夫妻が赤ちゃんの手を握る写真をアップ。「母子共に健康です！！育児に仕事にがんばります！！」と意気込んだ。まつきも「ご報告無事出産が終わりました」と発表。「とってもおだやかで可愛い男の子が一緒に頑張って元気に産まれ