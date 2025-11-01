今季の学生３大駅伝第２戦、全日本大学駅伝は１１月２日、名古屋市熱田神宮西門前スタート、三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前ゴールの８区間１０６・８キロで行われる。青学大の原晋監督（５８）は大会前日の１日、７年ぶり３度目の優勝に向けて「朝日にかける大作戦」を発令した。マラソン日本学生記録保持者（２時間６分５秒）でエースで主将の黒田朝日（４年）は補欠登録だが、当日変更でエース区間の７区（１７・６キロ）