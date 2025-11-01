タレントの井上咲楽が１日、都内で料理本「井上咲楽の発酵、きょう何作る？何食べる？」（ｏｒａｎｇｅｐａｇｅ刊）の出版記念イベントを行った。発酵食品に関する連載をきっかけに、書籍化が決定。料理レシピ本大賞を受賞した「井上咲楽のおまもりごはん」（主婦の友社刊）に続く自身２作目の料理本となった。本の帯には、お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきおがコメントを寄せた。「ご近所さんなんですよ。よく