タレントのＭａｔｔが「ミキティダイニング」（フジテレビ系）に出演し、驚きの学生時代を明かした。初めて電車に乗ったのは高校生時代。堀越学園に入学したがＭａｔｔは「世界に小田急線しかないと思ってた。新宿までしかないじゃんと思って。中野なんですよ、堀越が。車で行こうと思って運転手さんに毎日送ってもらってたら、先生にバレた。高校に入って初めて習ったのが電車の乗り方」と明かし、藤本美貴と庄司智春を驚かせ