今季の学生３大駅伝第２戦、全日本大学駅伝は２日、名古屋市熱田神宮西門前スタート、三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前ゴールの８区間１０６・８キロで行われる。大会を特別協賛する長谷工グループは、出場校に各校のユニホーム、タスキと応援メッセージをペットボトルにデザインしたミネラルウォーターを２４本入り６ケースをプレゼントした。全チームの選手、監督に大好評だった。昨年大会の覇者で今季開幕の出雲駅伝でも連