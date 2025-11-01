お笑いコンビ「コットン」きょんと妻でタレントのまつきりなが１日にそれぞれのインスタグラムを更新し、第１子男児の誕生を報告した。きょんは「子きょん誕生日！！！母子共に健康です！！育児に仕事にがんばります！！」と伝え、妻のまつきと赤ちゃんの３人で記念撮影した写真をアップした。妻のまつきも「ご報告。無事出産が終わりました」と出産したことを報告。「とってもおだやかで可愛い男の子が一緒に頑張って元気に