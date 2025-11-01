山形県南陽市で1日朝、クマのパトロールをしていた市の職員がクマに襲われ、全治3か月の大けがをしました。クマの行方はわかっておらず、警察や猟友会などが現場周辺を警戒しています。先月29日に南陽市の赤湯小学校の玄関ドアがクマに壊されたことを受け、1日午前6時45分ごろ、市の職員が2人で周辺のパトロールを行っていたところ58歳の男性職員がやぶの中から飛び出してきたクマ1頭に襲われました。職員は襲ってきた