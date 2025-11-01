JR東日本が利用客が少なかった鉄道路線の昨年度分の収支状況を公表しました。山形県内の路線では羽越線の鶴岡駅と新潟県の村上駅の区間が、JR東日本管内で最大となるおよそ55億円の赤字で、公表された6路線11区間全てが赤字でした。公表されたのは、昨年度、1キロあたり1日の平均乗客数が2000人未満だった区間の収支状況です。区間別に見ると、羽越線は鶴岡駅から新潟県の村上駅までの間が55億1400万円の赤字となり、公表されたJR