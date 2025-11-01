JR東日本が利用客が少なかった鉄道路線の昨年度分の収支状況を公表しました。山形県内の路線では羽越線の鶴岡駅と新潟県の村上駅の区間が、JR東日本管内で最大となるおよそ55億円の赤字で、公表された6路線11区間全てが赤字でした。公表されたのは、昨年度、1キロあたり1日の平均乗客数が2000人未満だった区間の収支状況です。区間別に見ると、羽越線は鶴岡駅から新潟県の村上駅までの間が55億1400万円の赤字となり、公表されたJR
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 年内で終了発表の「酒のツマミになる話」３１日の放送で「千鳥」大悟が終了を告知「やめまーす」「面白くなければテレビじゃない。フジテレビ」
- 2. 1999年殺害 部屋を借り続けた訳
- 3. 悲痛な留守電 変わり果てた母
- 4. Amazon配達で副収入 意外な利点
- 5. 主婦殺害 高校で夫と同じ部活
- 6. 主婦殺害 女から告白されていた
- 7. 「当たらない天気予報」規制強化
- 8. 工藤静香の私服「絶妙にダサい」
- 9. 酒のツマミ終了へ 大悟が言及
- 10. 紀子さま言い間違い 注目集まる
- 1. 1999年殺害 部屋を借り続けた訳
- 2. 主婦殺害 高校で夫と同じ部活
- 3. 主婦殺害 女から告白されていた
- 4. 「当たらない天気予報」規制強化
- 5. 主婦殺害 女が一転DNA型を提出
- 6. 岩屋毅前外相 高市政権に注文
- 7. 別人の預金口座差し押さえ 京都
- 8. 高校生の尿を飲んだ? 介護士逮捕
- 9. 校門前にクマ 猟友会が出動拒否
- 10. 1999年主婦殺害 女が容疑認める
- 1. 悲痛な留守電 変わり果てた母
- 2. 小野田氏 英語スピーチ裏話暴露
- 3. 国保 外国人らの保険料前納可に
- 4. 警察がクマを撃てない明確な理由
- 5. 緊急事態 与党トップ釈明会見へ
- 6. 田久保市長 涙が溢れ出した質問
- 7. TVから姿消した三浦瑠麗氏の現在
- 8. 首相の地元で「高市フィーバー」
- 9. 精神科病院を提訴「反医療だ」
- 10. 赤ちゃんの名前ランキング発表
- 1. 石破前首相を「大物」が痛烈批判
- 2. トランプ氏に「無理だな」反響が
- 3. 意味深 車内で謎の上下運動
- 4. 露軍 ウに新型ミサイル使用か
- 5. 米男性に移植された豚の腎臓機能
- 6. 教皇庁「異星人洗礼」の心構え
- 7. 景気悪もインフレ加速 NZで何が?
- 8. 6歳に銃撃 米担任は「死んだ」
- 9. 「核の実験指示」発言が波紋か
- 10. 習氏 中国と日本の首脳会談へ
- 1. Amazon配達で副収入 意外な利点
- 2. 信用組合が反社に計10億円提供か
- 3. 車掌が中指立て発車 遠鉄大炎上
- 4. 田舎への移住で失敗 夫婦の苦悩
- 5. 受注停止で 国の伝統工芸ピンチ
- 6. モバブ リサイクル法回収対象に
- 7. 月収100万円で年金見込み20万円
- 8. 来年のコメ生産量 37万トン減
- 9. ホンダの軽EV 期待が膨らむ理由
- 10. 確定申告悪用した 不正還付急増
- 1. Amazonタブレットが40%オフに
- 2. Xiaomi 使い倒せるスマホがお得
- 3. 「えきねっと」2000ポイントも
- 4. ロジクールの新製品 6年ぶり刷新
- 5. 1枚でいい フライパンで魚を焼く
- 6. 楽天ペイでお得に決済する方法
- 7. AIが「いびき」を自動検知
- 8. 駐車場の車が「部屋」になるEV
- 9. 挿したままOKな小型SSDが登場
- 10. 「iPhone 17 Pro Max」の冷却は?
- 1. 桑田氏へ 原氏が不信感抱いたか
- 2. 真美子さんが…夫人会が一致団結
- 3. 巨人のコーチ人事「疑問が残る」
- 4. WS第6戦 ドジャース勝利で逆王手
- 5. ミズノ突然発表のシューズ 話題
- 6. 山本由伸 MLB史に残る快記録達成
- 7. ソフトB・有原航平 MLB再挑戦か
- 8. 不倫騒動めぐり15時間抱きしめて
- 9. 由伸あ然 ファンがグラウンドに
- 10. 由伸に「650億円を与えるべき」
- 1. 年内で終了発表の「酒のツマミになる話」３１日の放送で「千鳥」大悟が終了を告知「やめまーす」「面白くなければテレビじゃない。フジテレビ」
- 2. 工藤静香の私服「絶妙にダサい」
- 3. 酒のツマミ終了へ 大悟が言及
- 4. 紀子さま言い間違い 注目集まる
- 5. ローソンで衝撃 犯罪動画が拡散
- 6. 53歳SEXY女優の母 娘にバレた日
- 7. 終了原因は「戦隊内不倫」報道?
- 8. 同伴者と過ごす岸優太の姿を目撃
- 9. 東野「今フジと吉本揉めてる」
- 10. ふかわ干されるんだろうな…心配
- 1. 性交渉依存症が招く恐ろしい結末
- 2. 小栗旬の秘蔵っ子 父は大物歌手
- 3. 「岩手の婚活本」炎上した背景
- 4. 彼の父が結婚反対「殺す」と暴言
- 5. ゾッとする...親切なじさん話題
- 6. スタバ新作 2つのとろあま体験
- 7. 「十川」はなんて読む？「とがわ」でも「じゅうがわ」でもありません！
- 8. 減量を成功させる食事制限のコツ
- 9. 内縁の妻がいた まさかの遺言書
- 10. 友人間で金銭トラブル 実体験