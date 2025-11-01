飯塚オートのSG「第57回日本選手権オートレース」は4日目を迎えた。6Rは中村雅人（44＝川口）が早々と先頭を奪い、後続を寄せつけなかった。「良かった。乗りやすいね」と、まずは笑顔。「スタートのタイミングは遅いが、切れ自体はまあまあ。思ったより、乗り味もタイムもいいので、ここからどうしようか。ハネもなかったし、明日もこのタイヤですね」残り2日間、勢いが持続しそうな中村だった。