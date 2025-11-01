スケートボード・日本選手権ストリート第１日（１日・東京ライブドア・アーバンスポーツパーク）――女子の予選を松本雪聖（いぶき）が７５・１６点のトップで通過した。２位はパリ五輪ストリート女子「金」の吉沢恋（ここ）（ＡｃｔＳＢＳｔｏｒｅ）で７３・４６点。３位には７２・６７点の小関萌衣（めい）が入った。予選には２２人が出場し、上位１６人が２日の準決勝へと駒を進めた。１０月に世界最高峰プロリーグ「ス