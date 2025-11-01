11月1日、中国と韓国が首脳会談し「朝鮮半島の非核化」が議題となる見通しです。北朝鮮は会談を前に「ばかげた夢だ」と反発しています。【映像】握手をする李在明大統領と習近平国家主席午後に予定されている中韓首脳会談では、韓国政府は「朝鮮半島の非核化と平和の実現」について話し合うと発表しています。これを受けて北朝鮮は談話を発表し、韓国は「機会さえあれば朝鮮半島の非核化を取り上げようとしている」と批判し