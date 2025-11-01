NMB48の川上千尋（26）が1日、都内で、10月29日に発売した写真集「永遠未遂」の発売記念会見を行った。2012年に加入し、27枚目シングル「好きだ虫」でセンターを務めるなどグループの中心的な存在に。今年12月23日に卒業コンサートを予定している。13年間の活動を通して「夢だった」という写真集発売を「すごくうれしいですし、ファンの皆さんからも『出さないの？』って声をいただいていたので、一生思い出に残る作品です」と喜ん