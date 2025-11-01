ガンバ大阪は1日、常務執行役員フットボール本部本部長の松田浩氏(65)が契約満了に伴い、2025シーズン限りでクラブを離れることを発表した。松田氏は過去にヴィッセル神戸、アビスパ福岡、栃木SC、V・ファーレン長崎、G大阪、テゲバジャーロ宮崎の監督などを歴任。2024年から現職に就いていた。クラブ公式サイトを通じ、「今季をもってガンバ大阪を退任することになりました。これまで関わってくださった多くの方々に心より