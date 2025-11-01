元日本代表FWの大津祐樹氏が10月31日にX(旧ツイッター/@yukiotsu23)を更新し、家族との幸せショットを公開した。大津氏は「サッカー選手だったんだっけ? サッカー選手と引退後の人生どっちが楽しいですか?」と書き出し、自身は第二の人生の方が充実していると明かしている。「正直今の方が最高に楽しい笑 結局自分次第。会社もどんどん大きく成長していて日々ワクワクする」そして「家族のおかげで仕事に集中できているので