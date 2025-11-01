俳優・白河れいが１日付で、芸能事務所・東宝芸能に所属したことが同日、分かった。同社が発表した。白河は５月３１日付で、スペースクラフト・エージェンシーを退所していた。発表では「本日２０２５年１１月１日より、女優『白河れい』が東宝芸能に所属することとなりましたので、ご報告させていただきます」とされた。白河もコメントを発表し「この度、東宝芸能に所属させていただきました。これまでの環境で支えてくださ