１日午前１０時半頃、岩手県大槌町金沢の山林で、クマの狩猟をしていた男性（７５）が、成獣とみられるクマに顔面をひっかかれ、病院に搬送された。搬送時意識はあり、会話ができる状態だったという。県警釜石署によると、男性は８人で狩猟中、追い立てたクマを迎え撃とうとしたところを襲われたという。山の麓にいた関係者が連絡を受け、１１９番。クマは山へ逃げたという。現場は三陸鉄道大槌駅から北西約１６キロの山林。