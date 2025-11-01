日本相撲協会は1日、元小結・遠藤（35、追手風部屋）の引退と、年寄・北陣の襲名を承認したことを発表した。直近の2場所（7月場所、9月場所）は全休していた。■遠藤（本名：遠藤聖大）1990年10月19日生まれ、石川県出身。身長184.0cm、体重144.0kg。得意技：突っ張り・左四つ・寄り日大時代にアマチュア横綱となり2013年3月場所で初土俵。同年9月場所に入幕し、2018年夏場所で新小結に昇進した。幕内成績480勝482敗73休（69場所）