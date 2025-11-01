お笑いコンビ「２丁拳銃」川谷修士の妻で、放送作家の野々村友紀子さんが１日までに自身のＳＮＳを更新。衣装ショットを公開した。野々村さんはインスタグラムで「１１月１日（土）７:３０〜ＴＢＳ【サタプラ】今回の本音でぶっちゃけロケは＜デニーズ＞ですデニーズで働く２４３名のみなさんが、いま食べるべきメニューを教えてくださりました！北斗さんと平子くんとたくさん味わってきましたよーぜひご覧ください」とつ