◆秋季中国地区大会▽準決勝高川学園２―１下関国際（１日・ユーピーアールスタジアム）２季連続の甲子園出場を目指す高川学園（山口４位）が、下関国際（山口１位）を破り、来春のセンバツ出場へ大きく前進した。高川学園先発の木下瑛二（２年）が９回を３安打１失点でまとめる好投を見せた。打っては３打数３安打で、打線を勢いづけた。相手の失策で得た２点を試合終了まで守り抜いた。中国地方のセンバツ出場枠は２とな