◆ルヴァン杯▽決勝柏―広島（１日・国立）ルヴァン杯の決勝で、両チームに所属経験のある元日本代表ＦＷ工藤壮人さんの娘が試合前のレフェリーエスコートを務めた。工藤さんは２００９年に柏のトップチームに昇格すると、１５年までの７年間で通算６６得点を記録。柏のＪ１通算５６点はクラブ記録だ。柏が前回優勝した１３年ナビスコ杯（現ルヴァン杯）決勝で決勝弾を奪い、同大会のＭＶＰに輝いた。広島にも１７年〜１８