いつの時代も交換日記は楽しいものですよね。しかし今時の日記は昔と少し違っているようで……！？ 筆者の友人から聞いた話をご紹介します！ 衝撃の中身 日記や遊びを通して時代の変化を感じますね。こうした新しい発見は、子育ての醍醐味なのかもしれません。 【体験者：40代・女性自営業、回答時期：2025年6月】 ※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となってお