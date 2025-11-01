日本で児童のわいせつ動画・画像を販売した容疑で30代の韓国人の男が逮捕された。31日の産経新聞など日本メディアによると、警視庁はこの日、児童買春・ポルノ禁止法違反の疑いで埼玉県のある児童福祉施設に勤務する30代の韓国国籍の男、ビョン容疑者を検挙したと明らかにした。ビョン容疑者は昨年3月から7月にかけて数十人の男性に児童のわいせつ動画10点を計3万4500円で販売した疑い。ビョン容疑者は自身のSNSに「女の子」「小学