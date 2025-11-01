秋の紅葉シーズンを前に、小豆島の「寒霞渓ロープウェイ」で救助訓練が10月29日に行われました。ロープウェイを運行する「小豆島総合開発」の従業員や警察官などが参加しました。滑車のギアが壊れ、地上約７メートルの地点でゴンドラが停止した想定です。参加者らはロープを使ってゴンドラに乗り込んだ後、取り残された乗客２人を備え付けの救助袋に誘導して安全に地上に降ろしました。寒霞渓ロ