26年前、名古屋市で当時32歳の女性が殺害された事件で、10月31日に逮捕された69歳の女が、10月になって任意でのDNA型の提出に応じていたことが分かった。名古屋市港区に住むアルバイト・安福久美子容疑者（69）は、1999年11月、名古屋市西区のアパートで主婦の高羽奈美子さん（当時32）の首を刃物で複数回刺すなどして殺害した疑いで、10月31日に逮捕された。安福容疑者は30日の午後、愛知県警西署に1人で出頭していたが、2025年に