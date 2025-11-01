◇MLBワールドシリーズ第6戦 ドジャース3-1ブルージェイズ(日本時間1日、ロジャース・センター)ドジャースが9回の大ピンチを抑え、崖っぷちで迎えた一戦に勝利。9回の幕切れには選手たちが大興奮でした。打線が3回に3得点を奪うと、先発の山本由伸投手が6回1失点の好投。2点リードで9回を迎えます。8回からマウンドに上がっていた佐々木朗希投手は死球、二塁打とノーアウト2、3塁としたところで降板。第3戦に先発したタイラー・グ