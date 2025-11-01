キケの鋭い送球で憤死したバーガー(C)Getty Images手に汗握る攻防は、名手の好判断とわずかなミスによって決まった。現地時間10月31日に行われたワールドシリーズ第6戦で、王手をかけられていたドジャースはブルージェイズに3-1で快勝。世界一の行方は最終戦にまでもつれる形となった。【動画】ブルージェイズが犯した痛恨のミスを見る両軍の継投策が実り、僅差のまま最終盤まで流れた一戦で、神がかったプレーが生まれた。