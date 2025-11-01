ロックバンド・ONE OK ROCKのTakaさんは10月30日、自身のInstagramを更新。幼馴染との集合ショットを披露しました。【写真】Taka＆幼馴染のショット「世界回ってるからこその出会い」Takaさんは「本当の幼馴染とまさかのチェコで。いやー感慨深い日でした！」とつづり、1枚の写真を載せています。幼馴染と一緒に、子どもを抱えたショットを披露。幼馴染と偶然にもチェコで遭遇したようです。「久々会えてホッコリしました！また世