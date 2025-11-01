福島県にあるいわき信用組合の不正融資問題をめぐり、およそ10億円が、反社会的勢力に支払われていたことがわかりました。いわき信用組合では、無断で顧客の口座を開設するなどの手口で、不正融資が繰り返され、8億5000万円から10億円の使途不明金があるとされていました。弁護士と公認会計士で組織される特別調査委員会は、使途不明金、9億4900万円が街宣活動を中止させる解決料などの名目で、反社会的勢力である人物2人に支払わ