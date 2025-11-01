ノルディックスキー・ジャンプ男子で、五輪８大会出場の葛西紀明（５３）＝土屋ホーム＝が１日、札幌・大倉山ジャンプ競技場で行われたトークショーに出席し、「国内戦で優勝したいし、コンチネンタル杯、ワールドカップに出場できれば。そこから五輪出場が見えてくる。『５３歳のおじさんすげぇな』というジャンプをしたいし、５３歳のおじさんが頑張ればたくさんの人が元気になれると思う。みなさんに元気を届けたい」と、集ま