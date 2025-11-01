【モデルプレス＝2025/11/01】ダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICSの木村慧人と中島颯太が1日、都内で行われた『木村慧人1st写真集 Palette』×『中島颯太の“なるようになった。”“ええようになった。” COMPLETE BOOK』（ともに主婦と⽣活社刊）の2誌コラボイベントに出席。木村が中島の変化を明かした。一緒に鑑賞したい映画を明かした。【写真】LDH所属イケメン「衝撃的な可愛さ」本格ウェディングドレス姿◆木村慧人