猫を迎えたいと思っている人だけでなく、すでに同居中の人も改めて見つめてほしい、愛する猫との健やかで幸せな暮らしを守るために飼い主がすべきこと。健やか＆幸せなにゃんこ暮らし入門1、【生活環境】猫が安心安全に暮らせる空間を作ることが大切「猫は人よりも家につく」とはよくいわれるけれど、実際に猫は場所に強いこだわりを持つ。そんな猫と暮らし始めるなら、安心安全な生活環境に整えることは飼い主の重要ミッション。