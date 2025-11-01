千葉県南房総市に拠点を置く会員制ドライビングクラブ「THE MAGARIGAWA CLUB」を運営するMagarigawa Operations株式会社は、2025年12月6日（土）・7日（日）に、プレミアムな自動車文化の祭典「房走祭2025」を開催すると発表した。THE MAGARIGAWA CLUBは、富士山と東京湾を一望する立地にて、全長3.5km・最大勾配上下20％／16％を誇る本格ドライビングコースを備える。コーナー22、ストレート800mという設計は、世界水準の走りを追