１１月１日の京都５Ｒ・２歳新馬（芝２０００メートル＝９頭立て）は単勝２番人気のシャドウマスター（牡、栗東・杉山晴紀厩舎、父キタサンブラック）が単勝１・５倍と圧倒的１番人気だったサリエンテ（牝、栗東・池添学厩舎、父キズナ）を内から鼻差かわし、デビュー戦を勝利で飾った。勝ち時計は２分２秒３（良）。道中は最内枠から好位につけ、ロスのない立ち回り。勝負どころでサリエンテが早めに動いた時も慌てず騒がず。