楽天の育成、岸本佑也内野手（18）が1日、本拠の楽天モバイルパークで契約を更改した。今季は2軍で7試合に出場し、打率・143、0本塁打、2打点。球団を通じて「今シーズンはキャンプからケガをしてしまいましたが、夏以降試合に出場してヒットを打てたことは良かったです。来シーズンはケガをせずにしっかりと試合に出場して結果を残せるように頑張ります」とコメントした。