女性アイドルユニットnotallの元メンバーで日本テレビ系「ZIP！」（月〜金曜午前5時50分）特集リポーターの佐藤遥（33）が1日、SNSで「結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と報告した。「今後ともお仕事は続けていく予定でございます。これまで以上に一つ一つ真摯に取り組みながら、家庭という新しい場所も自分らしくたいせつにしていけたらと思います」とつづった。