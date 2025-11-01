将棋の藤井聡太六冠が、自身3つ目の永世称号を目指す竜王戦第3局2日目の対局が1日に京都で行われています。 【写真を見る】“永世称号”目指す藤井聡太六冠京都・仁和寺で対局将棋の竜王戦第3局2日目 5連覇を目指す藤井六冠に佐々木勇気八段が挑む八大タイトル最高峰の竜王戦七番勝負。ここまで2連勝の藤井六冠が迎えた第3局は31日から京都の仁和寺で行われています。1日は午前9時に、佐々木八段の封じ手が開けられ、対局が