◆九州地区高校野球決勝長崎日大2―3九州国際大付（1日、SOKKENスタジアム）九州国際大付が逆転で、2021年以来4年ぶりの優勝を飾った。長崎日大は3回、3番川鍋伶恩（2年）の適時打で1点を先制。先発の古賀友樹（2年）は九州国際大付の強力打線を7回まで無失点に抑えた。それでも九州国際大付は8回に無死一、三塁から内野ゴロの間に1点を奪うと、1点を追う9回に1死二塁から4番の城野慶太が右前に同点適時打、その後1死満