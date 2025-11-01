＜マイナビカップ 最終日（一日競技）◇30日◇ザ・クラシックゴルフ倶楽部 キング・プリンスコース（福岡）◇6378ヤード・パー72＞10月30日に行われた大会を制したのは、現在、朝日大に通う現役大学生アマチュアの春山愛（2年）だった。2019年に発足したマイナビネクストヒロインツアーで初となるアマチュア選手による優勝。しかも4人によるプレーオフを4ホール目で制してつかんだ、タフな勝利だった。さらに初出場初優勝という快