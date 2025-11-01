札幌市は、2025年10月30日午後1時前、「定山渓温泉自動運転バス実証実験」で、車内で乗客が転倒する事故が発生したと発表しました。「定山渓温泉自動運転バス実証実験」は、自動運転バスの実証実験として乗客定員7人で定山渓の観光スポットを巡るもので、10月21日から11月3日まで運行予定です。札幌市によりますと、30日、自動運転バスが障害物を検知して急停止した際、乗客が座席から離れて倒れてしまったということです。乗客は