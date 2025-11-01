諫早市立図書館の中にある「CAFE KANDY」。 （カフェスタッフ） 「いらっしゃいませ」 障害者の就労支援を行う、社会福祉法人「つかさ会」が1年半前にオープンしました。 （つかさ会 志賀 正幸 理事長） 「障害のある人が頑張って働いている姿は、市民の目に触れる機会が少ない。公共の場でいろいろな人が来館するところでもあるので、交流がもっと深まればいい」 スタッフの1人、前田 みなみさん