東伊豆町の伊豆アニマルキングダムでは、新たに6匹のカピバラの赤ちゃんが生まれました。 【写真を見る】「サクラ」「オグラ」などと命名 伊豆アニマルキングダムで6匹のカピバラの赤ちゃん誕生＝静岡・東伊豆町 母親の足元でおっぱいを飲んでいるのは、9月24日に生まれたカピバラの赤ちゃんです。 伊豆アニマルキングダムでは、新たに生まれた赤ちゃん6匹のうち3匹が園内の「アニマルパラダイス360」という展示場にいます。