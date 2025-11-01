関東は、10月31日とは一転、晴れ間が戻っています。日中は気温も上がり、11月とは思えない汗ばむ陽気になりそうです。【午後の天気】広く晴れますが、夕方以降は、にわか雨や雷雨の所があるでしょう。南部の沿岸では、まだ風の強い状態が続きそうです。日中の最高気温は、23度くらいの所が多いでしょう。【週間予報】11月2日、3日と連休中は、おおむね晴れるでしょう。日中は20度を超えて快適な行楽日和になりそうです。ただ、朝晩