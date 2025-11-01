◇フィギュアスケートGPシリーズ第3戦スケートカナダ第1日（2025年10月31日サスカトゥーン）女子SPが行われ、昨季世界選手権3位の千葉百音（木下グループ）が72・29点をマークし、首位発進した。全てのジャンプを決め、スピン、ステップもレベル4でそろえた。第1戦フランス大会を制した17歳の中井亜美（TOKIOインカラミ）は大技トリプルアクセルで転倒し、66・55点で4位スタート。青木祐奈（MFアカデミー）は64・58点で6位