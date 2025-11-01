ノルディックスキーのUHB杯ジャンプ大会は11月1日、札幌市の大倉山ジャンプ競技場（ヒルサイズ＝HS137メートル）で開催予定だったが、荒天のため中止となった。男子の小林陵侑（チームROY）、女子の高梨沙羅（クラレ）らがエントリーしていた。2日には全日本選手権ラージヒルが開催される。