【モデルプレス＝2025/11/01】女優の高橋ひかる（※「高」は正式には「はしごだか」）が10月31日、自身のInstagramを更新。コスプレを披露し、話題を呼んでいる。【写真】24歳女優「実写化希望」チェンソーマンコスプレ姿◆高橋ひかる「プライベート初コスプレ」披露高橋は、「＃チェンソーマン ＃レゼ」というハッシュタグとともに「プライベート初コスプレ これまでも好きなアニメやゲームのキャラもやってみたかったけどできず