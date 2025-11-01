南九州市の知覧武家屋敷で11月1日から4人のアーティストによる写真祭が始まりました。きょう1日から始まった「南九州芸術写真祭」。 知覧武家屋敷庭園群にある橋と広場、公園の3か所に、4人のアーティストが撮影した33作品が展示されています。 （記者）「知覧武家屋敷の橋にかかるのは、自然と融合したおよそ5メートルのフォト作品」 こちらの作品はドイツの公園に置かれた卓球台を、5年間撮影したものです