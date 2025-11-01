飯塚オートのSG「第57回日本選手権オートレース」は4日目を迎えた。最終予選のスタートは5R。1、2着が欲しい高宗良次がスタートから飛ばしたが、5周目で地元のエース荒尾聡（44＝飯塚）が先頭へ。高宗は早川清太郎にもかわされ、3着に敗れた。高宗は「1着狙いで、2着ならまあOKかと思ったら、最後は3着。実力者の上位2人は許してくれない…」と苦笑いするしかなかった。荒尾は「ドドド（不整振動）が直った。これは大きい