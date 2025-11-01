◇ソフトバンクソフトバンク山川穂高内野手（33）が、来季の打撃復調に向けて大人気かつ、おなじみの本塁打パフォーマンスでもある「どすこい」を封印することを11月1日に明かした。「今年の成績がだめだったので打撃に集中したい。もう“どすこい”も辞めます。そのくらい来年に向けて打撃に集中したいです」巨体はこの日にみずほペイペイドームを訪れ、来季に向けて走り込みからスタートさせた。今季はレギュラーシーズ