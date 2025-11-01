◇NBAレイカーズ117ー112グリズリーズ（2025年10月31日フェデックス・フォーラム）レイカーズの八村塁（27）が10月31日（日本時間11月1日）の敵地グリズリーズ戦に先発出場。5戦連続2桁得点は逃したものの、第4Qの勝負所で3Pシュートを沈めるなど9得点をマークした。チームは復帰戦となったルカ・ドンチッチが44得点の大活躍。NBAカップで白星発進を決めた。前回の試合となった10月29日（同10月30日）の敵地ウルブズ戦で